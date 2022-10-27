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Польский Сенат признал Россию «террористическим режимом»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Верхняя палата польского парламента приняла резолюцию, признающую Россию «террористическим режимом». В голосовании приняли участие 85 сенаторов. Они единогласно осудили Россию за действия в Украине.

В резолюции, как сообщает пресс-служба верхней палаты польского парламента, указывается на то, что российские вооруженные силы «атакуют гражданские объекты, применяют пытки к военнопленным и мирным жителям, похищают украинских детей, насильно депортируют украинцев в дальние регионы России».

Также Сенат призвал международное сообщество оказать поддержку Международному уголовному суду в расследовании преступлений в Украине.

18 октября Эстония объявила Россию страной—спонсором терроризма. 11 августа такое же решение в отношении РФ вынесла Латвия. 10 мая террористическим государством Россию объявила Литва. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в России «террористическим».

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