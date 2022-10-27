ISW: Российские войска готовятся к оборонительной позиции, украинские силы продолжают контрнаступление в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:04, 27 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 на 27 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают подготовку оборонительных позиций на западном и восточном берегах Днепра в Херсонской области.
Украинские силы продолжают вести контрнаступательные операции на северо-западе Херсонской области.
Выводы института:
Украинские войска ведут контрнаступательные операции к западу от Сватово. Минобороны России заявило, что украинские силы предприняли пять последовательных и безуспешных атак в направлении Куземовки (13 км к северо-западу от Сватово) из Песчаного (23 км к северо-западу от Сватово).
Российские силы нанесли наземные удары в Донецкой области.
Российские войска продолжают наносить плановые авиационные, ракетные и артиллерийские удары западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.