ISW: Российские войска готовятся к оборонительной позиции, украинские силы продолжают контрнаступление в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 на 27 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают подготовку оборонительных позиций на западном и восточном берегах Днепра в Херсонской области.

Украинские силы продолжают вести контрнаступательные операции на северо-западе Херсонской области.

Выводы института:

Украинские войска ведут контрнаступательные операции к западу от Сватово. Минобороны России заявило, что украинские силы предприняли пять последовательных и безуспешных атак в направлении Куземовки (13 км к северо-западу от Сватово) из Песчаного (23 км к северо-западу от Сватово).

Российские силы нанесли наземные удары в Донецкой области.

Российские войска продолжают наносить плановые авиационные, ракетные и артиллерийские удары западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.