Российский военкомат попытался мобилизовать граждан Узбекистана. Они обратились к Мирзиёеву

CentralAsia (UZ) - В Орловской области России двум десяткам граждан Узбекистана были вручены повестки с требованием явиться в военкомат в рамках мобилизации. Об этом сообщает «Орелtimes».

По словам директора мусороперерабатывающего завода АО «ЭкоСити» Юрия Парахина, повестки пришли 50 работникам предприятия, половина из которых – узбекистанцы.

«Большая часть мужчин нашего предприятия вчера получили повестки. Несмотря на то, что на ряд высококвалифицированных специалистов были поданы документы на бронь еще в сентябре. Повестки были направлены и гражданам дружественных государств. Этим людям за участие в СВО грозит лишение свободы в своей стране», — рассказал Парахин. Он призвал правоохранительные органы вмешаться в ситуацию.

По мнению Парахина, ответственный за проведение мобилизации в Орловской области губернатор региона Андрей Клычков «очень недолюбливает АО «ЭкоСити», а если это [отправка повесток] сделано осознанно, это низко».

Получившие повестки граждане Узбекистана записали видеообращение, в котором попросили помощи у президента родной страны Шавката Мирзиёева. В областном военкомате комментировать эту ситуацию отказались.

Информации о реакции узбекской стороны пока нет, иностранные работники завода не мобилизованы. По словам вице-губернатора Орловской области Владимира Ивановского, мобилизационные мероприятия в регионе должны завершиться к концу текущей недели.

Мэрия Орла назвала искаженной информацию о попытке военкомата мобилизовать граждан Узбекистана.

В мэрии города привели объяснения подписавшего повестки военного комиссара Орла Владимира Алехина. Он заявил, что повестки, направленные работникам предприятия «Экосити» оформлены надлежащим образом, «вручались в установленном порядке с сопроводительным письмом с приложением соответствующих документов».

«АО «Экосити» воинский учет не вело, сверку учетных данных граждан, пребывающих в запасе, не проводило, карточку учета организации в военкомат Орла не представляло», — сообщил Алехин.