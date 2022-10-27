Сердар Бердымухамедов поздравил Риши Сунака с вступлением в должность премьер-министра Великобритании

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил от имени народа и правительства Туркменистана поздравления Риши Сунаку по случаю его вступления в должность премьер-министра Великобритании, передает TDH.

В поздравительном письме президент Туркменистана сказал: «Мы высоко ценим установившиеся между Туркменистаном и Великобританией дружественные отношения», выразив уверенность в том, что в результате совместных усилий двустороннее сотрудничество будет непрерывно развиваться.

Также он пожелал новому премьеру Великобритании крепкого здоровья, счастья и успехов в его начинаниях, направленных на процветание Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Риши Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового «плана поддержки» экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.