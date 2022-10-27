Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина о готовности к переговорам

Умару Сисоку Эмбало

CentralAsia (CA) - Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало передал президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента России Владимира Путина о том, что тот готов к переговорам.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским»,— сказал Сиссоку Эмбало.

Видеозапись пресс-конференции президентов Гвинеи-Бисау и Украины опубликована в Telegram-канале Владимира Зеленского.

Президент Украины согласился с тем, что необходимо разблокировать отношения. По его словам, нужно начинать «с разблокирования Черного моря», передает «Страна.ua». Вместе с тем Зеленский назвал просьбу Владимира Путина передать послание о готовности к переговорам — «не более чем спланированной риторикой», направленной на аудиторию внутри России и на те государства, которые не изолировались от Москвы.

«Он сказал, что Россия хочет настроить мосты и диалог. Я рассказал президенту Гвинеи-Бисау, что у нас есть. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами… надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда о чем-то в будущем можно будет говорить»,— ответил Зеленский.

Накануне, 25 октября, Умару Сиссоку Эмбало встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Иностранный гость, согласно опубликованной пресс-службой российского президента стенограмме встречи, упоминает ситуацию в Украине только один раз. Умару Сиссоку Эмбало говорит, что конфликт России и Украины «заблокировал успехи во всем мире», и добавляет: «Мы думаем и надеемся, что мы сможем найти путь для того, чтобы мы могли установить диалог между двумя братскими государствами».