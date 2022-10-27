Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия – Европейский Союз». Фото

- Узбекистан, политика
- 15:58, 27 октября 2022
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- Обновлено: 16:01, 27 октября 2022
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября прибыл с рабочим визитом в Астану (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В столичном аэропорту Мирзиёева встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.
После президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в резиденции «Акорда».
Сегодня в Астане состоится первый саммит «Центральная Азия – Европейский Союз», в повестку которого включены вопросы расширения политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами нашего региона и Евросоюзом.
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