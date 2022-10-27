Наблюдатели от СНГ начали мониторинг президентских выборов в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Миссия наблюдателей от СНГ начала мониторинг президентских выборов в Казахстане, сообщает «Казинформ».

«Сегодня мы открываем штаб миссии, который будет заниматься решением организационных вопросов. Штаб будет распределять краткосрочных, долгосрочных наблюдателей по регионам, заниматься вопросами оценки избирательного законодательства Казахстана», – сообщил заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.

Миссией будет руководить председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. В её состав войдут представители всех стран СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи Союзного государства Россия – Беларусь, дипломаты, аккредитованные в Астане, и сотрудники исполнительного комитета СНГ. Общее количество наблюдателей составит более ста человек, 10 из которых – долгосрочные наблюдатели, они уже находятся в Казахстане. Остальные наблюдатели прибудут в страну за два-три дня до выборов.

Президентские выборы в Казахстане состоятся 20 ноября.

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