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Эмомали Рахмон прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия – Европейский Союз»

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 27 октября прибыл в Астану с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Сегодня в Астане состоится первый саммит «Центральная Азия – Европейский Союз», в повестку которого включены вопросы расширения политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами нашего региона и Евросоюзом.

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