Израиль одобрил соглашение об определении границы с Ливаном

CentralAsia (CA) - На специальном заседании правительство Израиля утвердило соглашение о демаркации морской границы с Ливаном, сказано в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля.

По мнению премьер-министра Яира Лапида, соглашение укрепляет безопасность Израиля и свободу действий против военизированной ливанской организации «Хезболла».

2 октября стало известно, что Израиль получил предложение по соглашению о демаркации морской границы с Ливаном. Израильский премьер-министр заявил, что «предложение полностью защищает интересы Израиля в сфере безопасности и дипломатии, экономические интересы». По его словам, «газовое месторождение Кариш начнет работать и производить природный газ, деньги потекут в государственную казну». 14 октября президент Ливана Мишель Аун одобрил соглашение о демаркации.

Граница между Израилем и Ливаном не определена. Страны борются за участок шельфа площадью 856 кв. км, который расположен на стыке ливанского газового поля Кана и израильского месторождения Кариш. Переговоры по определению границ ведутся с 1996 года при посредничестве США.