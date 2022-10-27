Посольство Узбекистана в Москве прокомментировало сообщения о попытке мобилизации граждан Узбекистана в РФ

- Узбекистан, общество
- 16:35, 27 октября 2022
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|Предыстория: Российский военкомат попытался мобилизовать граждан Узбекистана. Они обратились к Мирзиёеву
CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Москве прокомментировало сообщения о попытке мобилизации граждан Узбекистана, работающих на заводе «Экосити» в российском Орле.
Ранее сообщалось, что гражданам Узбекистана, работающим в Орле (Россия) на мусороперерабатывающем заводе, вручили повестки для мобилизации, но затем, после визита узбекистанцев и руководителя завода в военкомат, их аннулировали.
Сотрудники посольства связались с генеральным директором компании Юрием Парахиным, его заместителем Валерием Окоровковым и гражданами Узбекистана.
По данным дипломатической миссии, мобилизационные повестки 26 гражданам Узбекистана были направлены по технической ошибке, а после проверок документов в военном комиссариате повестки были отозваны и вопрос урегулирован.
Данная информация подтверждена руководством компании и гражданами Узбекистана, заявили в посольстве.
Кроме того, в Орловскую область выехали представители Агентства по внешней трудовой миграции в Москве для проведения встречи с гражданами Узбекистана.
«Сообщаем, что в связи с объявлением частичной мобилизации имеют место факты получения гражданами Узбекистана повесток по техническим ошибкам. Как правило, во всех подобных случаях мобилизационные повестки отзываются после проверки документов», — заявило посольство.