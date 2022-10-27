Посольство Узбекистана в Москве прокомментировало сообщения о попытке мобилизации граждан Узбекистана в РФ

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Москве прокомментировало сообщения о попытке мобилизации граждан Узбекистана, работающих на заводе «Экосити» в российском Орле.

Ранее сообщалось, что гражданам Узбекистана, работающим в Орле (Россия) на мусороперерабатывающем заводе, вручили повестки для мобилизации, но затем, после визита узбекистанцев и руководителя завода в военкомат, их аннулировали.

Сотрудники посольства связались с генеральным директором компании Юрием Парахиным, его заместителем Валерием Окоровковым и гражданами Узбекистана.

По данным дипломатической миссии, мобилизационные повестки 26 гражданам Узбекистана были направлены по технической ошибке, а после проверок документов в военном комиссариате повестки были отозваны и вопрос урегулирован.

Данная информация подтверждена руководством компании и гражданами Узбекистана, заявили в посольстве.

Кроме того, в Орловскую область выехали представители Агентства по внешней трудовой миграции в Москве для проведения встречи с гражданами Узбекистана.

«Сообщаем, что в связи с объявлением частичной мобилизации имеют место факты получения гражданами Узбекистана повесток по техническим ошибкам. Как правило, во всех подобных случаях мобилизационные повестки отзываются после проверки документов», — заявило посольство.