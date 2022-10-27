В Астане начался саммит «Центральная Азия-Европейский Союз»

- Казахстан, политика
- 16:52, 27 октября 2022
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- Обновлено: 17:03, 27 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана стартовал саммит «Центральная Азия-Европейский Союз».
В нем принимают участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов не прибыл.
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