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В Астане начался саммит «Центральная Азия-Европейский Союз»

CentralAsia (KZ) -  В столице Казахстана стартовал саммит «Центральная Азия-Европейский Союз».

В нем принимают участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов не прибыл.

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