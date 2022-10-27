NASA объявила о крупной утечке метана в Туркменистане

CentralAsia (TM) - NASA 25 октября объявило о крупной утечке метана неподалеку от города Хазар в Туркменистане.

С помощью спектрометров, установленных на спутнике, на туркменском полуострове удалось обнаружить 12 шлейфов от источников газа, которые протянулись более чем на 32 километра.

По подсчетам ученых, из источников в Туркменистане в атмосферу выбрасывается 50,4 тонны метана в час. Этот показатель примерно равен объемам выбросов газа в результате одной из крупнейших аварий в США – утечке в каньоне Алисо в 2015 году. Однако власти Туркменистана не сообщают ни о каких авариях.

В феврале этого года издание Bloomberg выяснило, что все месторождения на берегу Каспия, где были обнаружены утечки метана, разрабатываются госкомпаниями «Туркменгаз» и «Туркменнефть».

Причинами утечек называют плохое техническое обслуживание нефтегазовой инфраструктуры, а также безответственное отношение работников к этим проблемам.

С января 2017 по ноябрь 2020 года зарегистрировано 944 случая утечек. Из 29-ти источников – 24 были погасшие факелы, на которых сжигаются попутные газы и которые, по неясным причинам, не горели. В некоторых случаях источниками утечек, по всей видимости, стали прохудившиеся трубы.

В то же время официальные власти Туркменистана заявляют о намерении снизить объемы выбросов парниковых газов к 2030 году для выполнения обязательств страны по Парижскому соглашению. Данные о текущих выбросах и о целевых показателях, к которым стремятся прийти в стране к указанной дате, не разглашаются.