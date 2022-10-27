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Китай закрывает города на карантин из-за вспышки COVID-19

CentralAsia (CA) -  Китай закрывает на карантин города в центральной и северо-западной части страны из-за новой вспышки Covid-19. От Ухани до Синана блокируют районы, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает издание The Guardian.

Китай сообщил, что с 25 октября на территории страны фиксируют более 1000 новых случаев Covid-19.

В первом месте вспышки коронавируса в 2019 году — многомиллионном городе Ухань на этой недели сообщали о 20-25 новых случаев Covid-19. За последние 14 дней в городе зарегистрировано 240 случаев. Местные власти призвали оставаться дома до 30 октября.

Также ограничения коснулись и китайского города Гуанчжоу.

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