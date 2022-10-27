Путин не передавал послания Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не передавал президенту Украины послание о готовности к мирным переговорам через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

По словам Пескова, глава государства рассказал Умару Сисоку Эмбало, как шли переговоры с властями Украины и как киевские представители «ушли с радаров». Президент Гвинеи-Бисау, как пояснил Песков, лишь изъявил желание донести эту позицию до Владимира Зеленского, но «специфического послания» не было.

Пресс-секретарь заявил, что «сейчас де-факто Россия не меняет своей позиции» по переговорам с Украиной, однако Киев показывает «полное нежелание».

Вчера в Telegram-канале главы Украины Владимира Зеленского опубликовали видеозапись пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау. По словам Умару Сисоку Эмбало, Владимир Путин готов к переговорам с господином Зеленским. Президент Украины согласился с тем, что необходимо разблокировать отношения. Ранее Умару Сисоку Эмбало встретился в Кремле с Владимиром Путиным.