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Путин не передавал послания Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау, - Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина о готовности к переговорам

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не передавал президенту Украины послание о готовности к мирным переговорам через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

По словам Пескова, глава государства рассказал Умару Сисоку Эмбало, как шли переговоры с властями Украины и как киевские представители «ушли с радаров». Президент Гвинеи-Бисау, как пояснил Песков, лишь изъявил желание донести эту позицию до Владимира Зеленского, но «специфического послания» не было.

Пресс-секретарь заявил, что «сейчас де-факто Россия не меняет своей позиции» по переговорам с Украиной, однако Киев показывает «полное нежелание».

Вчера в Telegram-канале главы Украины Владимира Зеленского опубликовали видеозапись пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау. По словам Умару Сисоку Эмбало, Владимир Путин готов к переговорам с господином Зеленским. Президент Украины согласился с тем, что необходимо разблокировать отношения. Ранее Умару Сисоку Эмбало встретился в Кремле с Владимиром Путиным.

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