Путин не передавал послания Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау, - Песков

- Азия и мир, политика
- 17:56, 27 октября 2022
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|Предыстория: Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина о готовности к переговорам
CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не передавал президенту Украины послание о готовности к мирным переговорам через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
По словам Пескова, глава государства рассказал Умару Сисоку Эмбало, как шли переговоры с властями Украины и как киевские представители «ушли с радаров». Президент Гвинеи-Бисау, как пояснил Песков, лишь изъявил желание донести эту позицию до Владимира Зеленского, но «специфического послания» не было.
Пресс-секретарь заявил, что «сейчас де-факто Россия не меняет своей позиции» по переговорам с Украиной, однако Киев показывает «полное нежелание».
Вчера в Telegram-канале главы Украины Владимира Зеленского опубликовали видеозапись пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау. По словам Умару Сисоку Эмбало, Владимир Путин готов к переговорам с господином Зеленским. Президент Украины согласился с тем, что необходимо разблокировать отношения. Ранее Умару Сисоку Эмбало встретился в Кремле с Владимиром Путиным.