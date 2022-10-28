EGUNE, первая виртуальная модель, которая понимает монгольский язык

CentralAsia (MNG) - Создание Egune, первой виртуальной модели, которая понимает монгольский язык, было представлено во время мероприятия, чтобы представить план цифрового перехода для города Улан-Батор.

Виртуальная модель, цифровой гид, не только познакомила с реализуемыми в столице проектами и программами, но и пообщалась с Мэром. В настоящее время Egune может предоставлять информацию о домашней автоматизации и государственных услугах в дополнение к информации о погоде, качестве воздуха и пробках на дорогах. Egune рассказывает анекдоты, включает свет и меняет цвет света. Она даже сообщила мэру, сколько времени занимает автобус от «Баруун 4 зам» до «Зуун 4 зам» (от западного перекрестка до восточного) и что качество воздуха вокруг «Micheel Expo» нормальное.

При этом в стране насчитывается 11 000 слабовидящих граждан, 6 000 из которых — взрослые. Политика долгосрочного развития «Видение-2050» включает в себя повышение социальной ответственности организации и создание благоприятных условий для предоставления государственных услуг гражданам с ограниченными возможностями. Также сообщалось, что слабовидящим гражданам предоставлена возможность получать госуслуги в режиме онлайн с помощью технологических решений, — сообщает Столичное агентство обучения, исследований и связей с общественностью.

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