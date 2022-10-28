Монголия примет Континентальный хоккейный турнир

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии и Океании по хоккею с шайбой до 18 лет пройдет в Улан-Баторе с 26 февраля по 5 марта 2023 года.

Группа стратегического планирования ИИХФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе провела встречу с представителями национальных федераций-членов ИИХФ в Абу-Даби, чтобы представить оценку и координацию нового стратегического плана для Азиатско-Океанского региона, ICE 26, а также подготовку к новому международному сезону. В ходе этой встречи ИИХФ приняла решение о проведении турнира в Монголии.

В турнире, который пройдет в Монголии, примут участие сборные Индонезии, Индии, Ирана, Макао (Китай), Монголии, Сингапура, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана. В Монголию прибудут более 400 человек, в том числе 198 спортсменов из 9 команд, как уже упоминалось ранее, судьи и официальные гости. Федерация хоккея Монголии взяла на себя большую ответственность за проведение и организацию турнира для юных хоккеистов до 18 лет в своей стране.

Чемпионат Азии и Океании по хоккею среди женщин 2023 года пройдет в Бангкоке, Таиланд, с начальными датами 14-21 мая 2023 года с участием Индии, Ирана, Кувейта, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов. Для женской сборной Ирана это будет первое участие в турнире ИИХФ.

Встреча состоялась с членами Группы стратегического планирования Азии и Океании (AOSPG) и в присутствии старшего вице-президента ИИХФ Петра Бризы и директора по развитию ИИХФ Калле Валиахо, которые представили и подчеркнули важность ICE26.

«Нам нужно использовать каждую возможность в регионе Азии и Океании, чтобы обеспечить рост и раскрыть потенциал. С офисом ИИХФ в Азии и Океании, который сейчас находится в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах и управляется менеджером по спортивному развитию ИИХФ в Азии и Океании Харальдом Спрингфельдом, мы заложим основу для будущего роста. Офис будет тесно сотрудничать с офисом ИИХФ и всеми 27 членами Группы стратегического планирования Азии и Океании», — сказал вице-президент ИИХФ и председатель комитета Айваз Оморканов.

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