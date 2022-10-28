CentralAsia (MNG) - В настоящее время 22 000 иностранцев имеют временный или постоянный вид на жительство в Монголии. Из них более 5000 граждан России, а за последний месяц 2787 граждан России продлили срок пребывания в Монголии на 30 дней. Большое количество граждан России обращаются за продлением вида на жительство по месту жительства иностранца. Однако в рамках закона возможно продление вида на жительство еще на месяц через 90 дней.

По словам начальника управления по делам иностранных граждан и гражданства имиграционного агентства Н.Ууганбаяр, согласно правительственному соглашению между двумя странами, граждане Российской Федерации имеют право посещать Монголию в течение 30 дней без визы. При желании они могут продлить его еще на 30 дней. Другими словами, согласно Закону о правовом положении иностранных граждан и «Порядку выдачи виз Монголии», утвержденному постановлением правительства, срок пребывания иностранца, прибывшего без визы в Монголию в соответствии с международным договором Монголии на условиях временного прибытия и взаимных поездок между гражданами может быть продлен однократно до 30 дней. Если указанный выше срок истекает, они должны покинуть границу Монголии и вернуться в свою страну. Однако из-за ситуации в России эти граждане подают большое количество заявлений на временное проживание в Монголии.

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