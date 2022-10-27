Госдума РФ в первом чтении единогласно одобрила запрет ЛГБТ-пропаганды

CentralAsia (CA) - Депутаты Госдумы России единогласно приняли в первом чтении законопроект, который запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Авторами поправок выступили почти 400 депутатов,передает «Коммерсантъ».

Документ предусматривает запрет ЛГБТ-пропаганды среди российских граждан всех возрастов, а не только несовершеннолетних. Определение «пропаганды» будет внесено в Кодекс РФ об административных правонарушениях, чтобы избежать неверных трактовок.

Согласно законопроекту, планируется расширить перечень запрещенной к распространению информации среди детей. Кроме пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, запрещается распространять информацию, которая способна вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

Кроме того, законопроектом вносятся поправки в закон о рекламе. К прокату не будут допускаться фильмы, пропагандирующие ЛГБТ. Аналогичные поправки, коснутся закона об информации и закона о СМИ.

Размер штрафа за ЛГБТ-пропаганду для граждан составит от 50 тыс. до 400 тыс. руб, за пропаганду педофилии — от 200 тыс. до 800 тыс. руб. За распространение среди подростков информации, побуждающей к смене пола, гражданин может быть оштрафован на 50 тыс. — 200 тыс. руб.

Законопроекты были внесены в Госдуму 20 октября. Под ними подписались 388 депутатов.