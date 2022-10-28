Монголия намерена к 2025 году экспортировать 20 тонн продуктов пчеловодства в год

CentralAsia (MNG) - Монголия сформировала кластер по экспорту меда. Во время открытия кластера состоялась дискуссия на тему «Готовы ли мы экспортировать мёд?» был проведен среди заинтересованных сторон в цепочке создания стоимости.

Национальная торгово-промышленная палата Монголии сотрудничает с проектной группой «MONMAP», которая разрабатывает генеральный план цепочки создания стоимости сельскохозяйственного сектора в Монголии, чтобы создать кластер меда и реализовать пилотный проект для поддержки местной сельскохозяйственной продукции.

Нарантуяа Мөнхтөр

«Медовый кластер сосредоточится на следующих видах деятельности, таких как помощь своим членам в выходе и экспорте на международный рынок с помощью техники и методов, организация обучения и выставок, а также разработка и реализация проектов для получения финансовой и нефинансовой поддержки от международных и другие источники. Чтобы увеличить стоимость продуктов пчеловодства Монголии и объем экспорта, мы стремимся к 2025 году экспортировать 20 тонн продуктов пчеловодства в год», - сказала Нарантуяа Мөнхтөр, председатель совета директоров НПО «Honey Cluster».

Акио Нишиами, эксперт проекта MONMAP по разработке генерального плана цепочки создания стоимости сельскохозяйственного сектора Монголии, представил свою работу в рамках проекта и выразил свою поддержку в преодолении проблем, с которыми сталкивается медовый кластер.

Нарантуяа Мөнхтөр и Ибукуро Томоко

Ибукуро Томоко, исполнительный директор НПО «Honey Cluster», сказала: «Количество меда, экспортируемого из Монголии, очень мало, а количество импортируемого меда велико. Факторами, способствующими этому, являются сложная система и отсутствие возможностей для продаж. отечественных производителей. Поэтому мы стремимся исправить эту ситуацию, создав систему поставок для удовлетворения экспортного спроса. При этом важно участие соответствующих государственных организаций и заинтересованных сторон в цепочке создания стоимости».

Карл Э. Круг

Эксперт Карл Э. Круг рассказал о монгольской экспортной кластерной сети, созданной в рамках проекта ЕС TRAM по поддержке монгольской торговли, реализующей продукцию из облепихи в страны Европейского Союза. Он представил возможность 70-процентной скидки на таможенные пошлины на экспорт продуктов пчеловодства из Монголии в рамках системы скидок на импортные тарифы ЕС или «Генеральной схемы преференций» (GSP). Для этого Монголия должна соответствовать стандартам качества пищевых продуктов», — подчеркнул Карл Э. Круг.

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