Внимательная монголка: Лхагвадулам Пурэв-Очир вызывает «Ze», — IONCINEMA

Лхагвадулам Пурэв-Очир

CentralAsia (MNG) - Если мы основываемся на курсе, который она наметила с его короткометражными фильмами, вот проект, который может быть продемонстрирован на крупном кинофестивале списка А примерно в 2024 году. Люди из Cineuropa узнали, что монгольский режиссер Лхагвадулам Пурэв-Очир начала постановка ее дебютного полнометражного фильма. Режиссер была отмечена на крупных фестивалях Sundance-Cannes-Venice-TIFF за свою предыдущую пару короткометражек и нашла широкую поддержку со стороны организаций и лабораторий кинофондов, а именно Локарно и Турина. Ze продюсируют Катя Хазак из Aurora Films и Шарлотта Винсент. Съемки продлятся до начала декабря.

Действие фильма с Тэргэл Болд-Эрдэнэ и Номин-Эрдэнэ Ариунбямба в главных ролях происходит в юртовых районах Улан-Батора. Дедушка Дух — могущественный шаман, хорошо известный тем, что помогает бедным и обездоленным по соседству. Когда Марла, 16-летняя чрезмерно защищенная и одинокая девушка с врожденными проблемами с сердцем, приходит за помощью к дедушке Духу, она с удивлением и удивлением обнаруживает Ze, неуклюжего 17-летнего подростка, под устрашающей одеждой шамана. Она побеждает его в видеоиграх и дразнит книгами манги с сексуальной графикой. Ze в восторге. Подростки находят друг в друге выход подавленным гормонам и первому опыту. В перерывах между украденными поцелуями Ze выполняет свой долг утешителя заблудших жителей города. Когда Марла умирает, Ze сталкивается с эфемерной природой жизни и любви, а также с ограничениями своих сил и традиций. Ze отвергает свой дух и погружается в неопределенность подростковой жизни, пытаясь совладать с властными родителями, предстоящим выпускным, беременной сестрой и безжалостным хулиганом.

автор: Эрик Лавалле — основатель, генеральный директор, главный редактор, киножурналист и критик компании IONCINEMA.com (основанной в 2000 году).

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