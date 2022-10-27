Путин назвал причины начала военных действий в Украине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин перечислил причины, которые побудили его начать военные действия в Украине.

В ответ на вопрос модератора о том, что привело к решению начать военные действия в Украине, Путин сказал, что уже много раз называл причины. Первая — планы НАТО по расширению за счет Украины, вторая — отказ Киева соблюдать минские соглашения.

«Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом, — объяснил он. — Признать их (ДНР и ЛНР) независимость и бросить просто на произвол судьбы — это вообще неприемлемо». Россия знала о том, что «готовили» в Киеве, поэтому решила начать «спецоперацию», чтобы предотвратить действия ВСУ на Донбассе, сказал Путин.

Он повторил, что «эта логика была сформирована не Москвой», ее продиктовал «антигосударственный переворот» в Украине 2014 году.