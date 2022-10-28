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Монгольские айтищники, работающие в Amazon, Apple и Google, участвуют в проекте по превращению Улан-Батора в цифровой город
Улан-Батор
Улан-Батор
// © Steel Hero

CentralAsia (MNG) -  Город Улан-Батор осуществляет электронный переход «Один мозг, одна система» в сотрудничестве с более чем 70 крупными национальными компаниями.

Мэр города Д. Сумьяабазар сказал: «Этот проект был официально запущен в июне 2022 года. В результате более 70 национальных технологических компаний объединились и работают над тем, чтобы превратить Улан-Батор в электронный город. Ранее, в 2013 году, объединились более 10 компаний, но работа затянулась из-за того, что они не смогли прийти к соглашению. Но на этот раз 70 предприятий объединились, чтобы всецело поддержать политику превращения столицы в электронный город, и организовались, понимая друг друга. На этих 70 предприятиях работают 1000 профессиональных инженеров. Монгольские инженеры, работающие в ведущих мировых компаниях Amazon, Apple, Google и других крупных ИТ-компаниях, вместе работают над проектом по превращению Улан-Батора в цифровой город. Подчеркнем, что участие наших национальных компаний очень важно для становления электронного города».

В рамках превращения Улан-Батора в электронный город предлагаются следующие шесть целей. Это включает в себя:

  • Улучшить управление трафиком
  • Повысить качество и доступность образования
  • Улучшение контроля и подотчетности государственной службы
  • Увеличение инвестиций и бюджета
  • Уменьшить коррупцию и бюрократию
  • Создание здоровой и безопасной среды обитания для граждан.

Речь идет о выработке политики в рамках вышеуказанной цели.

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