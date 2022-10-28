Монголия стремится дистанцироваться от Москвы и Пекина, — Foreign Policy

CentralAsia (MNG) - Интернационализм является ключом к стратегии Улан-Батора.

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 21 сентября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посвятил большую часть первой половины своего выступления приверженности Монголии интернационализму и усилиям по предотвращению войны и конфликтов. Хурэлсух излагал независимую внешнюю политику Монголии, критиковал российскую агрессию против Украины, но не упоминал вторжение напрямую. После демократической революции в Монголии и отказа от советской поддержки Монголия обратилась к международному сообществу в попытке разработать внешнюю политику, которая сохранила бы ее независимость от властных соседей Китая и России. Подход Улан-Батора может стать образцом для других в новом мире соперничающих блоков.

Неспровоцированное и неуверенное вторжение России в Украину подняло много вопросов о направлении международных отношений. Один из этих вопросов касается того, какой блок может сформироваться вокруг Китая и ныне зависимого партнера России, особенно в Азии. Реалистичная перспектива привела к ожиданиям, что немногие независимые страны континентальной Азии смогут противостоять давлению Китая, стремящегося подчиниться его лидерству. Для многих экспертов недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества стал подтверждением того, что это китайское лидерство проецируется на Центральную Азию как на поле битвы за формирование блока. Но страны Центральной Азии сопротивляются идее неизбежного вовлечения в орбиту Пекина. Другая возможность — так называемое активное неприсоединение, обсуждаемое в некоторых кругах Южной Америки и — по другим версиям — Юго-Восточной Азии.

Монголия находится в особенно опасном положении, поскольку ее единственными соседями являются Китай и Россия, которую иногда описывают как делящую ложе с медведем и драконом. Страна зависит от российской энергетики как от единственного поставщика топлива в Монголию и единственного поставщика электроэнергии в западную Монголию. Тем временем Китай абсолютно доминирует в монгольской торговле, импортируя потребительские товары и экспортируя монгольские ресурсы — в первую очередь медь, но также золото, уголь и другие полезные ископаемые.

Как бы Монголия ни стремилась наметить собственный курс в течение последних трех десятилетий, стены смыкаются по мере углубления партнерства между Китаем и Россией. С середины 1990-х годов Монголия придерживается курса, направленного на то, чтобы сбалансировать конструктивные отношения со своими двумя соседями за счет интенсификации отношений с «третьими соседями», то есть друзьями, которые разделяют демократические обязательства, но также и рыночную экономику. Сможет ли Монголия по-прежнему проводить эту независимую внешнюю политику, несмотря на геополитические сдвиги, вызванные усилением влияния Китая и агрессией России?

Первые признаки этой весной, казалось, свидетельствовали о том, что дни монгольских отношений со своими третьими соседями сочтены. Правительство еще не выступило с какой-либо прямой критикой российской агрессии и воздержалось от различных резолюций ООН, выражающих такую критику. Многие видные критики российской агрессии, такие как бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиа или бывший премьер-министр Энхсайхан Мэндсайхан, часто ссылаются на преобладание меньшинств, таких как буряты, в российской армии. Но большая часть монгольской элиты не только говорит по-русски, но и является явно русофилом. До распада Советского Союза русский не только был основным вторым языком в Монголии, но и представители элиты часто учились там. Сегодня многие монголы гораздо чаще стремятся получить высшее образование в странах третьего соседа. Интересно, что несколько более старые пророссийские голоса в основном собирались на Facebook, в то время как громогласные критики были более активны в Twitter. Но хотя правительство не заняло позицию, критикующую российскую агрессию, во многих беседах, которые я имел в Улан-Баторе этим летом, говорилось, что воздержание от резолюций ООН на самом деле было смелым шагом, поскольку это точно указывало на то, что Монголия не так легко соглашается с Китаем и Россия.

Введите интернационализм как возможность Монголии сохранить свою независимость и независимое мировоззрение. Как подчеркнул Хурэлсух в своем выступлении, Монголия имеет давнюю историю интернационалистских обязательств с момента демократической революции 1990 года. «Монголия последовательно проводит миролюбивую, открытую, многостороннюю и независимую внешнюю политику», — заявил Хурэлсух. Первым ярким событием этих обязательств стало провозглашение безъядерного статуса на Генеральной Ассамблее ООН в 1992 году, всего через год после роспуска Варшавского договора.

За последние два десятилетия это обязательство расширилось до активного участия в операциях по поддержанию мира. Конкретные инициативы, такие как поддержка женщин-миротворцев, еще больше укрепили эти обязательства. В августе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Монголию и много раз упоминал вклад Монголии, в том числе кампанию Хурэлсух по посадке 1 миллиарда деревьев в качестве вклада в борьбу с изменением климата.

Расширенный призыв Хурэлсух к диалогу как способу разрешения конфликта — завуалированная ссылка на российскую агрессию и беспорядки в Центральной Азии в прошлом месяце — подтверждает стремление Монголии проводить независимую внешнюю политику перед лицом давления со стороны своих властных соседей, желание, которое заслуживает международной и особенно поддержка США.

Как сказал Хурэлсух на Генеральной Ассамблее ООН: «В сегодняшней сложной реальности мы всегда должны стремиться учиться на ошибках прошлого, поддерживать взаимное доверие, понимание и уважение и прилагать все усилия для разрешения любых недоразумений, конфликтов или войн путем мирными средствами и диалогом».

Некоторые третьи соседи уже предприняли шаги, которые предполагают новое ценностное взаимодействие азиатских соседей с Китаем и Россией. В этом году Германия объявила, что возобновит иностранную помощь Монголии. Австралия открылась для монголов через рабочие визы. Одной из сфер для более активного участия третьих соседей и Соединенных Штатов будет энергетическая безопасность. В то время как Европа изо всех сил пытается освободиться от энергетической зависимости от России, Соединенные Штаты находятся в относительно удобном положении, имея надежные внутренние запасы углеводородов.

Несмотря на огромные риски, которые эти поставки представляют для мира, столкнувшегося с чрезвычайной климатической ситуацией, Монголия зависит от российской энергии и собственного угля. Тем не менее, она имеет богатый потенциал для развития альтернативных источников энергии. Наиболее очевидным в этом контексте является 300 солнечных дней в году, которыми наслаждается большая часть страны, и низкая плотность населения, которая сделала бы возможным развертывание производства солнечной энергии в промышленных масштабах.

Тем не менее, раскрытие этого потенциала и дополнительная возможность стать крупным экспортером энергии в Китай и, таким образом, создать определенные рычаги влияния в экономических отношениях, требует огромных капиталовложений на начальном этапе для создания интеллектуальной энергосистемы. Другой возможностью, на которую указало правительство Монголии, является развитие гидроэнергетики. Несмотря на проблемы, связанные с такими мегапроектами, связанные с консультациями с местными сообществами, потерей пастбищных угодий, а также с финансированием и логистикой самого строительства, гидроэнергетика, пожалуй, является самым прямым противовесом зависимости Монголии от поставок электроэнергии из России.

Хотя в речи Хурэлсух это прямо не упоминается, поддержка США и международного сообщества альтернативных энергетических проектов в Монголии предоставит возможность для возобновления отношений с третьими соседями. В конце концов, потенциал растущей конфронтации с китайско-российским союзом требует усилий для реализации этого партнерства и дальнейшего укрепления приверженности Монголии демократии и правам человека, а также ее независимости.

В настоящее время Соединенные Штаты активно участвуют в Водном договоре Монголии, который направлен на обеспечение питьевой водой столицы Улан-Батора. Сосредоточение внимания на обеспечении развития сектора альтернативной энергетики может быть сосредоточено на извлечении уроков из крупномасштабных проектов по добыче полезных ископаемых для решения проблем, связанных с реакцией сообщества на сокращение пастбищных угодий. Хотя солнечные проекты не приводят к большим дырам в земле, они могут потребовать обширных ограждений, не в последнюю очередь для того, чтобы не пускать домашний скот, который по-прежнему является основой жизни многих монгольских семей.

Все это требует финансирования. Риск здесь заключается в том, что у Китая есть средства и рыночная мотивация, чтобы легко вмешаться, поэтому любые другие источники международного финансирования сами по себе обеспечат некоторый баланс.

Когда дело доходит до соображений безопасности, важно предоставить монгольскому правительству некоторую свободу действий в принятии решений. То, что могло выглядеть издалека как отсутствие оппозиции внешней политике России в течение последних шести месяцев, на самом деле могло быть тем пределом, на который правительство смогло зайти, занимая критическую позицию по отношению к России. Следующая горячая точка, возможно, уже вырисовывается среди тысяч русских мужчин, которые мигрировали в Монголию, чтобы избежать призыва в последние недели. Хотя правительство Монголии уже выдает им вид на жительство, что, если Москва потребует их возвращения? В конце концов, этнические монголы, бежавшие из Китая, были возвращены, как и северокорейцы, перебравшиеся в Монголию.

Монголия может служить образцом того, как вовлечь многие страны, окружающие Китай и Россию, в то время, когда они изо всех сил пытаются сопротивляться давлению со стороны Пекина и Москвы. Монголия не может открыто осуждать своих властных соседей, но это не значит, что она рада им.

автор: Джулиан Диркес — адъюнкт-профессор Школы государственной политики и глобальных отношений Университета Британской Колумбии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: Foreign Policy

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