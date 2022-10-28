Центральная Азия ощущает на себе угрозы от геополитической напряженности, – Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета. В своем выступлении он отметил, что Центральная Азия ощущает на себе угрозы от геополитической напряженности и призвал строить мосты между ЦА и Европой, «а не стены».

«Мир вокруг нас стремительно меняется. Центральная Азия ощущает на себе угрозы, исходящие от беспрецедентной геополитической напряженности. Сегодня крайне важно укрепить взаимное доверие и дух сотрудничества в сердце Евразии. В это непростое время нам, и тем, кто находится в Центральной Азии, и в Европе, нужно строить мосты, а не стены», – заявил Токаев.

Он подчеркнул, что Центральная Азия, находясь на стыке Азиатского и Европейского континентов, является связующим мостом между геополитическими центрами и мировыми рынками. И убежден, что стремление к развитию широкого спектра межрегионального взаимодействия является прочным фундаментом всестороннего диалога между странами Центральной Азии и Европейского союза.

Также Токаев назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие одним из важнейших направлений сотрудничества. По его словам, за последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более $120 млрд, что составляет фактически 40 % прямых иностранных инвестиций в регион.

«Около 70 % всех этих средств были направлены в Казахстан. За 8 месяцев с начала текущего года объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг почти 30 млрд долларов, увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня около трех тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики Казахстана», – отметил глава государства.

Президент считает, что торговля между странами должна иметь более сбалансированную структуру. В этой связи Казахстан может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около $1,5 млдр в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство.

«Перспективная тематика – продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 млн тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32% и превысил 630 млн долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС», - пообещал Токаев.

Отдельная тема, по его словам, – это зеленая энергетика. Токаев считает, что «здесь мы также могли бы тесно сотрудничать».

В завершение встречи главы государств Центральной Азии и президент Европейского Совета приняли совместное заявление для СМИ. В заявлении говорится, что они подтвердили свою приверженность продолжению строительства крепкого, разностороннего и перспективного партнерства, основанного на общих ценностях и взаимных интересах; приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, демократии, верховенства закона и устойчивого развития при полном соблюдении международного права; приверженность соблюдению Устава ООН, особенно принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного разрешения международных споров.

Помимо этого, они подчеркнули важность активного вовлечения гражданского общества в развитии межрегионального сотрудничества, а также, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса будет способствовать дальнейшему росту инвестиций в регион, развитию взаимосвязанности и торговли. В этом контексте, стороны приветствовали новую платформу Экономического форума ЕС – Центральная Азия. Также они отметили исключительную важность разработки регионального видения и сотрудничества в создании устойчивой взаимосвязанности в соответствии со стратегией ЕС Global Gateway и национальными целями развития транспорта и транзита стран Центральной Азии.

Вместе с тем лидеры выразили общую озабоченность гуманитарной ситуацией в Афганистане и признали необходимость расширения взаимодействия в оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Они подчеркнули важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, в частности женщин, девочек и меньшинств, а также создания инклюзивного и представительного правительства.

Кроме того, выражена заинтересованность в усилении совместных действий в области зеленого развития, охраны окружающей среды и изменения климата в соответствии с Парижскими обязательствами сторон. Принимая во внимание положительный опыт ЕС в разработке и внедрении механизмов совместного управления водными ресурсами и трансграничными реками, лидеры стран и президент Евросовета обсудили варианты укрепления межрегионального сотрудничества в реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического партнерства в Центральной Азии.

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