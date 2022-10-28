CentralAsia (KZ) - В пятницу, 28 октября, в Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ.
В нем примут участием премьер-министры Азербайджана – Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Казахстана Алихан Смаилов, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.
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