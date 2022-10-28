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МИД Узбекистана попросил власти Украины не распространять ложную информацию в СМИ в адрес Узбекистана — после интервью Гордона с Невзлиным
здание МИД Узбекистана
здание МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Узбекский МИД обратился к властям Украины с просьбой не допускать в украинских СМИ безосновательных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям.

Поводом для обращения стали прозвучавшие в беседе украинского журналиста Дмитрия Гордона с российско-израильским бизнесменом Леонидом Невзлиным утверждения о том, что иранские беспилотники собираются в Узбекистане.

Назвав эту информацию ложной, МИД заявил, что «Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники».

В министерстве отметили, что ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу «сборки иранских дронов» не поступало.

Утверждения Гордона и Невзлина опровергли в Государственном комитете Узбекистана по оборонной промышленности.

Ранее эта информация о иранских беспилотниках прозвучала в интервью Гордона с Невзлиным 26 октября. Обсуждая тему дронов, Невзлин сообщил, что Израиль начал мешать иранцам поставлять БПЛА в Россию, в частности, нанес удар по одному из заводов в Сирии.

«Я так понимаю, что это сборка перед поставкой. Производятся они где-то глубже, в Иране, Ираке», — сказал Невзлин. Гордон добавил, что иранские беспилотники производятся также и в Узбекистане, собеседник с ним согласился.

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