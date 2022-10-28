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Сегодня состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

CentralAsia (CA) -  28 октября в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ходе конференции планируется обсудить результаты работы Миссии Организации, направленной в Армению 15 сентября по Решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Армении.

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