Сегодня состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
- Азия и мир, политика
- 9:44, 28 октября 2022
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CentralAsia (CA) - 28 октября в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В ходе конференции планируется обсудить результаты работы Миссии Организации, направленной в Армению 15 сентября по Решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.
Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Армении.
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