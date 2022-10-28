Токаев и Мирзиёев обсудили международную проблематику

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках участия в саммите «Центральная Азия – Европейский Союз» встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Согласно информации, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Отметили необходимость расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.

Особое внимание уделили перспективам наращивания товарооборота, реализации инвестиционных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях экономики

Также президенты обменялись мнениями по региональной и международной проблематике. Обсудили повестку дня предстоящего саммита Организации тюркских государств, который пройдет 11 ноября в городе Самарканде.

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