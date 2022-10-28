экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев и Мирзиёев обсудили международную проблематику

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках участия в саммите «Центральная Азия – Европейский Союз» встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Согласно информации, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Отметили необходимость расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.

Особое внимание уделили перспективам наращивания товарооборота, реализации инвестиционных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях экономики

Также президенты обменялись мнениями по региональной и международной проблематике. Обсудили повестку дня предстоящего саммита Организации тюркских государств, который пройдет 11 ноября в городе Самарканде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ISW: Российские войска готовятся к оборонительной позиции, украинские силы продолжают контрнаступление в Херсонской области (карта военных действий в Украине)
  • Илон Маск возглавил Twitter
  • Эмомали Рахмон прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия – Европейский Союз»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com