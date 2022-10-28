Глобальная и региональная ситуация требует более активной поддержки ЕС интеграции в ЦА, — Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании глав делегаций в формате «Центральная Азия — Европейский Союз» в столице Казахстана Астане, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии также участвовали президент Европейского совета Шарль Мишель, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов.

Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении осветил ключевые приоритетные задачи реформ в Узбекистане — формирование сильного правового государства с эффективно действующими рыночными механизмами, а также высоким уровнем и комфортными условиями жизни.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и намерены наращивать масштабы преобразований. Речь идёт прежде всего о безусловном верховенстве закона, всемерной поддержке институтов гражданского общества, обеспечении прав человека и гендерного равенства, свободы слова и вероисповедания», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в экономическом измерении будут и далее создаваться самые благоприятные условия для предпринимателей, продолжаться бескомпромиссная борьба с коррупцией, поощряться развитие конкурентной и инновационной бизнес-среды.

Особое внимание президент уделил продвижению повестки добрососедства и регионального партнёрства.

Как отметил Шавкат Мирзиёев, «в результате совместных усилий в Центральной Азии сформировалась совершенно новая политическая атмосфера. За несколько лет урегулированы многие проблемы, копившиеся десятилетиями, в решение которых практически никто не верил». Сегодня ситуация кардинально изменилась, сказал он. Введен безвизовый режим, открыты все пункты пропуска, выросла частота авиарейсов и наземных перевозок, усиливаются кооперационные связи.

«Конечно, в регионе ещё есть нерешённые вопросы. Но мы убеждены в том, что наша сильная политическая воля и общий созидательный настрой будут способствовать дальнейшему сближению братских стран и народов региона», — подчеркнул президент Узбекистана.

В этой связи, выступая за последовательное углубление взаимодействия центральноазиатского региона с Европейским союзом, глава Узбекистана выделил ряд приоритетных направлений.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что динамика роста товарооборота со странами ЕС после включения Узбекистана в систему преференциальной торговли «GSP+» впечатляет. Только с начала года экспорт узбекских товаров с высокой добавленной стоимостью вырос почти в два раза, отметил он.

«Однако, к сожалению, показатели в абсолютном выражении пока не соответствуют имеющимся значительным возможностям. Мы понимаем: чтобы достойно конкурировать на европейском рынке с готовой, несырьевой номенклатурой, нашим странам нужно решить целый комплекс вопросов», — сказал президент.

По его мнению, необходимо:

обеспечение соответствия местных промышленных товаров высоким европейским стандартам и техническим регламентам;

создание эффективных транспортно-логистических коридоров для оптимального выхода на рынок ЕС с учётом нынешних ограничений, прежде всего развитие Транскаспийского мультимодального маршрута;

проведение совместных маркетинговых исследований и целевых мероприятий и акций для того, чтобы товары из стран Центральной Азии были узнаваемы и востребованы европейскими потребителями;

«Помимо этого, во многих странах нашего региона — думаю, коллеги меня поддержат, — есть большая потребность в европейских инвестициях и технологиях. К примеру, в Узбекистане действует всего порядка 900 совместных предприятий и проектов с компаниями из Европы. В этих условиях мы привлекаем инвестиции и кредиты из других регионов мира. Ниши на наших рынках, которые могли бы занять европейские компании, осваивают конкуренты из третьих стран», — подчеркнул президент Узбекистана.

Для системного решения всех этих вопросов Шавкат Мирзиёев предложил учредить Комитет экономического сотрудничества «Евросоюз — Центральная Азия» на уровне вице-премьеров и разработать стратегическую программу по углублению торгово-экономического сотрудничества и развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, с охватом целей и задач инициативы Global Gateway.

Первую встречу комитета он предложил провести весной следующего года в Самарканде накануне ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.

Кроме того, президент выдвинул предложение европейской стороне активно подключиться к реализации принятой в центральноазиатском регионе программы «Зелёная повестка», в частности, к внедрению эко-инноваций, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, цифровизации отраслей экономики и развитию «умного» сельского хозяйства с помощью европейской сети Smart-AKIS, а также задействованию потенциала возобновляемых источников энергии.

В гуманитарной сфере указано на необходимость активизации сотрудничества в таких направлениях, как образование и инновационные обмены, культурные и туристические связи.

В рамках программ Erasmus+ и Horizon Europe президент предложил реализовать проект по внедрению передовой европейской методики образования, а также организовать проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований. Кроме того, страны ЦА заинтересованы в увеличении количества филиалов ведущих европейских вузов, сказал он. В Узбекистане, к примеру, сейчас действуют филиалы 7 университетов из стран Европы.

Глава государства напомнил, что во второй половине ноября провести крупные выставочные мероприятия в парижском Лувре. «Выступаем за совместное проведение таких мероприятий на ежегодной основе — в столицах и культурных центрах европейских стран», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он также указал на огромный потенциал в сфере туризма и предложил организовать презентацию для ведущих европейских операторов концепции общего регионального туристического продукта в ходе первого Туристического форума «ЕС — Центральная Азия» в Хиве в следующем году.

Президент Узбекистана особо отметил, что ключевым направлением сотрудничества является обеспечение региональной безопасности. Он высоко оценил практическое содействие Евросоюза в рамках совместных программ по борьбе с терроризмом, радикализмом и экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами.

Исходя из международной практики Шавкат Мирзиёев предложил наладить взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов для обмена информацией и совместного противодействия современным угрозам.

«Признательны европейским партнёрам за поддержку нашей позиции по вопросу афганского урегулирования, — продолжил президент. — Мы неоднократно открыто обсуждали эту проблему с господином Мишелем — у нас схожие опасения и тревоги»

«Мы регулярно оказываем гуманитарную помощь афганскому народу. Даже в самый сложный период не прекращали поставки электроэнергии, нефтепродуктов и продовольствия. Не останавливали транзитные перевозки грузов через нашу страну в направлении Афганистана», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Нас сильно беспокоит обострение гуманитарной ситуации в Афганистане с приходом зимы. Речь идёт о критическом положении проживающих там миллионов людей, фактически лишённых социальных гарантий. Эту комплексную проблему не способны самостоятельно решить ни нынешние власти страны, ни государства-соседи. Здесь необходимы скоординированные усилия и реальная поддержка всего международного сообщества», — заявил президент Узбекистана.

Глава государства также указал на готовность продолжить плодотворное сотрудничество с европейскими партнёрами в использовании потенциала логистического и образовательного хабов в приграничном Термезе.

Президент особо выделил, что «кардинально изменилась глобальная и региональная ситуация, которая сегодня требует более активной поддержки европейскими партнёрами процессов интеграции в Центральной Азии». В этой связи он предложил рассмотреть возможность принятия многостороннего программного документа — «дорожной карты» для ускорения выполнения Стратегии Европейского союза по Центральной Азии" и укрепления партнёрских связей.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что эти вопросы будут предметно рассмотрены в ходе предстоящей совместной министерской конференции по взаимосвязанности, которая состоится в следующем месяце в Самарканде.

В завершение выступления президент вновь подтвердил приверженность Узбекистана открытому, системному и продуктивному диалогу в формате «Европейский союз — Центральная Азия» в интересах стабильности, устойчивого развития и процветания стран региона.