В Киеве около 1 млн человек остались без электричества

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CentralAsia (CA) - В Украине местами пришлось сократить потребление электроэнергии на 40%, сообщил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, в Киеве в течение прошедших суток были без света 320 тыс. квартир или почти 1 млн человек.

«В Киеве сейчас отключены 159 тыс. дома и более 320 тыс. в сутки. А это около миллиона киевлян… По Киевской области статистика еще хуже — 258 тыс. потребителей пока отключены и более 500 тыс. на сегодня (27 октября)»,— написал он в Facebook.

Коваленко призвал сограждан экономить электричество и потреблять его ответственно. «Энергетики делают все возможное, чтобы преодолеть последствия атак. К сожалению, времени на восстановление нормального питания нет. Если ночью не будет снижения потребления, отключения продолжится»,— добавил он.

Россия с 10 октября активизировала удары по территории Украины. Власти Украины называли критической ситуацию с энергетикой. Вчера, 27 октября, в Киеве анонсировали ужесточение графика отключения электричества.