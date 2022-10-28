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Рахмон выступил на Первой встрече глав государств Центральной Азии и Европейского союза

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 27 октября принял участие и выступил на Первой встрече глав государств Центральной Азии и Европейского союза в Астане, сообщает НИАТ «Ховар».

Во встрече приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамурод Гелдимуродов, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Европейского союза Шарль Мишель.

В ходе выступления Рахмон выразил благодарность Токаеву за организацию мероприятия на высоком уровне и гостеприимство.

«Сегодняшнее мероприятие — еще одна хорошая возможность обсудить и согласовать действия на фоне глобальных геополитических изменений, направленные на укрепление конструктивного развития межрегионального сотрудничества», — подчеркнул Рахмон.

В ходе своего выступления Эмомали Рахмон выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Таджикистаном и Европейским союзом, принятием новой Стратегии Европейского союза для стран Центральной Азии, а также поблагодарил руководство Европейского союза за оказание помощи в период пандемии COVID-19.

Было подчеркнуто, что Таджикистан всецело поддерживает усилия по развитию межрегионального сотрудничества в сферах экономики, транспорта и коммуникаций, водно-энергетического хозяйства и других вопросах, направленных на дальнейшее устойчивое развитие наших стран.

В ходе выступления на Первой встрече глав государств Центральной Азии и Европейского союза Рахмон также высказался о возможности укрепления и расширения отношений стран в рамках «Центральная Азия – Европейский союз» по перспективным направлениям торговли и экономики, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, транспорта, логистики и энергетики.

Изменение климата, таяние ледников, учащение паводков и наводнений, засухи и негативные последствия этих явлений, оказывающих отрицательное влияние на экономическое и социальное положение стран, были в числе важных вопросов, по решению которых Эмомали Рахмон внес обоснованные предложения.

В ходе встречи в центре внимания участников находились различные аспекты региональной безопасности, в том числе проблема Афганистана.

По итогам встречи озвучено совместное заявление глав государств Центральной Азии и Президента Европейского союза для СМИ.

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