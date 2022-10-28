Путин ответил, недооценила ли Россия Украину

CentralAsia (CA) - Российские власти понимали, что процесс «натовского освоения территории» Украины будет продолжаться, и чем дальше, тем для России было бы хуже, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Модератор сессии Федор Лукьянов спросил у президента, нет ли у него ощущения, что «противника недооценили».

«Да нет <...>. Дело в том, что мы видели, что происходит. Вот восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну и, конечно, лезть туда постоянно, нести потери — безосновательно и бессмысленно», — отметил Путин.

Во-вторых, продолжил глава государства, российские власти «прекрасно понимали, что этот процесс будет продолжаться». «И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы бы несли большие потери. Вот какими мы соображениями руководствовались», — сказал он.

По словам президента, «натовское освоение территории шло полных ходом» и если бы Россия ничего не предприняла, «эти укрепрайоны были бы везде».

И у России, отметил Путин, «конечно, есть издержки», в первую очередь это касается потерь, связанных с проведением «спецоперации», «есть экономические потери». «Но есть огромные приобретения. То, что происходит, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, в конечном счете идет на пользу России и ее будущего», — заявил он.

Говоря о «спецоперации», президент отметил, что к ней привели не действия России, а «госпереворот на Украине». Действия Москвы, по его словам, только «высвечивают происходящие события более ярко и подталкивают» некоторые неизбежные процессы.