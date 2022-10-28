экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин ответил, недооценила ли Россия Украину

CentralAsia (CA) -  Российские власти понимали, что процесс «натовского освоения территории» Украины будет продолжаться, и чем дальше, тем для России было бы хуже, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Модератор сессии Федор Лукьянов спросил у президента, нет ли у него ощущения, что «противника недооценили».

«Да нет <...>. Дело в том, что мы видели, что происходит. Вот восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну и, конечно, лезть туда постоянно, нести потери — безосновательно и бессмысленно», — отметил Путин.

Во-вторых, продолжил глава государства, российские власти «прекрасно понимали, что этот процесс будет продолжаться». «И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы бы несли большие потери. Вот какими мы соображениями руководствовались», — сказал он.

По словам президента, «натовское освоение территории шло полных ходом» и если бы Россия ничего не предприняла, «эти укрепрайоны были бы везде».

И у России, отметил Путин, «конечно, есть издержки», в первую очередь это касается потерь, связанных с проведением «спецоперации», «есть экономические потери». «Но есть огромные приобретения. То, что происходит, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, в конечном счете идет на пользу России и ее будущего», — заявил он.

Говоря о «спецоперации», президент отметил, что к ней привели не действия России, а «госпереворот на Украине». Действия Москвы, по его словам, только «высвечивают происходящие события более ярко и подталкивают» некоторые неизбежные процессы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Путин назвал причины начала военных действий в Украине
  • Китай закрывает города на карантин из-за вспышки COVID-19
  • ISW: Российские войска готовятся к оборонительной позиции, украинские силы продолжают контрнаступление в Херсонской области (карта военных действий в Украине)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com