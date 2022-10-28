США направит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, - Associated Press

CentralAsia (CA) - Пентагон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Официальные лица заявили, что в пакете США, о котором, как ожидается, будет объявлено 28 октября нет крупных новых вооружений. Вместо этого помощь в основном направлена на пополнение запасов тысяч боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS.

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам в четверг, что США в начале следующего месяца направит Украине передовые системы противовоздушной обороны NASAM и обучат на них войска. Также США обязались в ближайшее время поставить Украине два зенитно-ракетных комплекса средней дальности. Он сказал, что противовоздушная оборона остается самым важным потенциалом, в котором сейчас нуждается Украина.

Включая новые 275 млн долларов, США выделили Украине оружие и другую технику почти на 18 млрд долларов с момента начала военных действий в Украине.