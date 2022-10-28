Путин заявил, что потери украинских войск сейчас в семь-восемь раз выше российских

CentralAsia (CA) - Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывают в семь–десять раз выше российских, в последнее время — в семь-восемь раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

«Борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами — я говорю об этом с сожалением — потери бывают один к десяти, один к восьми. Последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — заявил глава государства.

По его словам, «чтобы обеспечить безопасность своих капиталов», власти Украины делают все, что им приказывает Запад, «обертывая это в националистическую обертку» и преподнося своему народу как борьбу за интересы Украины.

В последний раз данные о российских потерях в Украине озвучивал министр обороны РФ Сергей Шойгу в день объявления частичной мобилизации в России — 21 сентября. Тогда он заявил, что в ходе военных действий погибли 5937 российских военных. Между тем потери украинской стороны, по версии Шойгу, составили около 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек.

В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Незадолго до этого президент Владимир Зеленский утверждал, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат, еще около 500 получают ранения. В последний раз общие потери украинской армии за время военных действий в Киеве озвучивали 22 августа. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.