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В Астане началось заседание глав правительств СНГ

CentralAsia (KZ) -  В Астане стартовало заседание Совета глав правительств СНГ. По итогам встречи будет принято более десяти документов.

Во встрече принимают участие премьер-министры Алихан Смаилов (Казахстан), Али Асадов (Азербайджан), Роман Головченко (Беларусь), Акылбек Жапаров (Кыргызстан), Михаил Мишустин (Россия), Кохир Расулзода (Таджикистан), Абдулла Арипов (Узбекистан), вице-премьер Армении Мегри Григорян, вице-премьер Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов.

На заседании СНГ будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе такие как:

Обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ;

О соглашении о свободной торговле услугами, об учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;

О проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ;

О проведении II игр стран СНГ в Беларуси в 2023 году;

О соглашении о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера;

О концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ и плане мероприятий по ее реализации;

О концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств – участников СНГ и плане первоочередных мероприятий по ее реализации;

О межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНГ на 2023–2026 годы;

О межгосударственной целевой программе "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств";

О положении о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

О плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2023–2024 годы;

О плане совместных действий государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;

О положении об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

О финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.

Заседание станет 80-м с 1991 года и вторым в этом году. В предыдущий раз главы правительств СНГ проводили встречу по видеосвязи в мае. В этом году Казахстан председательствует в Содружестве. В 2023 году в органах СНГ будет председательствовать Кыргызстан, сопредседателями выступят Казахстан и Россия.

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