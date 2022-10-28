КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
- Азия и мир, политика
- 11:20, 28 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - КНДР произвела запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
По данным военных, запуски произвели между 11:59 до 12:18 по местному времени из района уезда Тхончхон. Запуски совпали с последним днем военных учений Южной Кореи «Хогук», отмечает «Рёнхап».
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в октябре. КНДР провела ряд запусков, одна из ракет была направлена в сторону Японии. 24 октября военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь из-за пересечения судном из КНДР морской границы. КНДР также заявила, что открыла огонь из реактивных систем залпового огня.
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