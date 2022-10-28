ГЭФ решил выделить $10 млн на финансирование охраны окружающей среды Монголии

CentralAsia (MNG) - Мы сообщали, что Глобальный экологический фонд рассматривает возможность предоставления пожертвований на деятельность по борьбе с изменением климата, биоразнообразием и деградацией земель в 2022–2026 годах. Тогда организация решила потратить 10 миллионов долларов США в Монголии.

На прошлой неделе представители Глобального экологического фонда, который поддерживает развивающиеся страны и страны-члены ООН в достижении конкретных целей в рамках многосторонних природоохранных соглашений, прибыли в Монголию и обсудили с региональными представителями проекты, которые будут реализованы в Монголии в ближайшие четыре года. По итогам этой встречи в Монголии будут реализованы крупные экологические и климатические проекты на сумму 10 млн долларов США.

Глобальный экологический фонд (ГЭФ, Global Environment Facility, GEF) — независимый международный финансовый субъект, чья деятельность реализуется через Программу развития ООН, Программу по окружающей среде ООН, и Всемирный банк. ГЭФ предоставляет фонды для финансирования дополнительных расходов для того, чтобы проект стал экологически привлекательным. Организация создана в 1991 году.

Глобальный экологический фонд объединяет правительства 181 страны для решения глобальных экологических проблем, действуя в партнерстве с международными и неправительственными организациями, а также с частным сектором. Фонд является на сегодняшний день крупнейшим источником финансирования проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды. Будучи независимой финансовой организацией, ГЭФ предоставляет гранты развивающимся странам и странам с переходной экономикой для реализации проектов по тематике биоразнообразия, изменения климата, международных вод, деградации земель, озонового слоя и устойчивых органических загрязнителей. Эти проекты способствуют защите окружающей среды, увязывая экологические проблемы местного, национального и глобального уровней и внося вклад в устойчивое развитие.

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