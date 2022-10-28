Путин предлагал Армении передать Азербайджану пять подконтрольных районов

CentralAsia (CA) - Позиция России заключается в том, что Армении и Азербайджану необходим мирный договор, однако она не станет ничего навязывать Еревану и поддержит любой его выбор. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он сказал, что предлагал руководству Армении передать Азербайджану пять подконтрольных районов, но армянские власти не согласились.

«Они (территории) не нужны, бессмысленны, они просто пустуют. Люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать, смысла никакого нет. А для связи с Карабахом два района — огромные — вполне достаточно. Мы считаем, что это было бы справедливо — вернуть беженцев и так далее. Это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом. Но армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая складывается на сегодняшний день»,— заявил Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, то мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать»,— добавил российский президент.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в сентябре. Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен встретиться с президентом России и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи 31 октября. Прошлая встреча Пашиняна с Алиевым состоялась в Праге 6 октября. Президент Азербайджана говорил, что мирный договор может быть подписан до конца года. В Совбезе Армении назвали такие же сроки. При этом в октябре стороны регулярно обвиняли друг друга в обстрелах.