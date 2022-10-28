С 2023 года Монголия будет экспортировать только чесаный пух

CentralAsia (MNG) - Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии разработало и утвердило проект «Технического регламента по переработке и реализации козьего кашемира» с целью полного использования мощностей фабрик, увеличения стоимости внутри страны и создания рабочих мест.

Постановлением установлено, что «козий кашемир, перевозимый через границу страны в целях экспорта и импорта, не должен содержать более 0,3 процента ворса и промежуточных ворсинок». Например, было экспортировано 3880 тонн чесаного кашемира и продано 2,5 миллиона штук готовой продукции (добавленная стоимость 600-700 миллиардов тугриков), что создало условия для общего объема продаж в размере 1,8 триллиона тугриков.

В будущем промышленность подчеркнула необходимость улучшения этапов производства кашемира и работы по производству пряжи или готовой продукции. Начав со следующего года экспортировать чесаный кашемир, можно сохранить 2200 рабочих мест и добавить 4400 новых рабочих мест, тем самым увеличив выручку от продаж в отрасли на 600-700 млрд тугриков.

В Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности сообщили, что на очередном заседании Правительства принято важное решение, которое станет главным стимулом для нашей страны производить все, что она может производить внутри страны, а не сырьевую базу.

80% кашемира, экспортируемого нашей страной, — это только мытый кашемир, и большое количество сточных вод, используемых в процессе стирки кашемира, выбрасывается в окружающую среду. Когда Монголия вступила во Всемирную торговую организацию, она взяла на себя обязательство об нулевой экспортной пошлине на кашемира, а это означает, что она теряет потенциальный доход от своего внутреннего высокодоходного стратегического продукта с добавленной стоимостью.

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