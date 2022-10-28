В Японии планируют выпустить стиральную машину для людей. Фото
- Азия и мир, новости компаний
- 12:12, 28 октября 2022
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- Обновлено: 12:50, 28 октября 2022
CentralAsia (CA) - Японская компания Science планирует начать выпускать стиральные машины для людей. Об этом сообщает Oddity Central.
Представители компании рассказали, что устройство поступит в продажу в 2025 году. По данным разработчиков, машина будет очищать, массировать и сушить человека с помощью ультразвука. Планируется, что процесс займет не более 15 минут.
Искусственный интеллект с помощью различных датчиков поможет потребителю узнать полную информацию о своем теле и создать комфортную атмосферу.
При этом целью проекта является не только очищение. В компании добавили, что устройство предоставит лечебное пространство, где можно будет отдохнуть под звуки успокаивающей музыки и видеоряда, показанного на дисплеях внутри машины.
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