Илон Маск уволил директоров Twitter — в том числе генерального и финансового, после того как стал владельцем соцсети

CentralAsia (CA) - Генеральный директор Tesla, миллиардер Илон Маск взял руководство Twitter в свои руки, генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в Twitter.

The Washington Post пишет, что Илон Маск стал владельцем Twitter поздно вечером в четверг, 27 октября. Три собеседника газеты сообщили, что он уволил нескольких топ-менеджеров компании, один из источников сказал, что сделка по приобретению соцсети за $44 млрд закрыта. По данным газеты, Маск уволил, помимо генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала, главу отдела, отвечавшего за юридическую политику, доверие и безопасность Виджаю Гадде и главного юрисконсульта Шон Эджетта. По словам источников, топ-менеджеров поспешно вывели из здания штаб-квартиры.

Маск планирует провести общекорпоративное собрание в пятницу, 28 октября. Накануне утром Илон Маск сменил описание профиля в социальной сети Twitter на Chief Twit и посетил штаб-квартиру компании. Также он написал - «Птица свободна», сославшись на логотип Twitter в виде птицы.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

В тот же день Маск заявил, что рассчитывает сделать соцсеть «самой уважаемой рекламной платформой». «Было много предположений о том, почему я купил Twitter и что я думаю о рекламе. Большая часть этого была неправильной», — написал Маск в соцсети (цитата по Reuters). Маск также выразил абсолютное согласие в ответ на твит, призывающий к тому, чтобы лучшие создатели контента в Twitter получали компенсацию, аналогичную другим платформам социальных сетей.

Продажи рекламы составили более 90% выручки Twitter во втором квартале 2022 года, ранее на этой неделе Reuters сообщило, что компания изо всех сил пытается удержать своих наиболее активных пользователей, которые жизненно важны для бизнеса. В своих твитах в четверг Маск сказал, что хочет, чтобы Twitter был «общей цифровой городской площадкой, где можно обсуждать широкий спектр убеждений в здоровой манере, не прибегая к насилию».

Торги акциями компании будут приостановлены в пятницу, сообщает Reuters со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи. Маск планирует снова сделать новую холдинговую компанию Twitter публичной через три-пять лет после покупки, передает Bloomberg в четверг со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Илон Маск договорился о сделке с Twitter еще в апреле, но в июле официально отказался от этой идеи до момента, пока соцсеть не раскроет информацию о доле ботов и спам-аккаунтов среди реальных пользователей.