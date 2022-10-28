США могут отдалиться от Украины так же быстро, как сблизились с ней, — Republic

CentralAsia (CA) - Журналист и депутат Европарламента Бернар Гетта считает, что Европа должна понимать: США не будут добиваться окончательного поражения России, потому что главный оппонент для Вашингтона — Пекин, а не Москва, пишет Republic.

По мнению депутата, все ошибаются. Те, кто радуется возвращению США в Европу вследствие войны в Украине, заблуждаются так же, как и те, кто им недоволен, считая, что это возвращение, каким бы реальным оно ни было, обусловлено текущей ситуацией и недолговременно.

Дело в том, что и демократы, и республиканцы справедливо опасались, что победа президента РФ Владимира Путина может укрепить позиции Си Цзиньпина, подтолкнет его к вторжению на Тайвань и утвердит Китай в качестве доминирующей державы века. В исключительный момент двухпартийного консенсуса обе Америки согласились с необходимостью положить конец российской агрессии. Американское оружие и капитал хлынули в Киев, и американская помощь, гораздо более существенная, чем помощь 27 стран ЕС, сделала Вашингтон главным игроком на европейской сцене.

Такова реальность. Это не обсуждается, но мы уже слышим, как в Конгрессе республиканцы призывают не предоставлять Украине «открытый чек». Они имеют в виду, что американская помощь должна быть строго обусловлена национальными интересами США, так что их партия, если получит 8 ноября большинство в Конгрессе, сделает это по двум причинам.

Во-первых, многие республиканцы во главе с бвышим президентом США Дональдом Трампом относятся с симпатией к авторитаризму Владимира Путина. И, во-вторых, они боятся, что ослабление России позволит Китаю усилить свое влияние в Центральной Азии и даже в Сибири.

Китайский вопрос настолько важен для Вашингтона, что США могут отдалиться от Украины так же быстро, как сблизились с ней восемь месяцев назад. Как бы демократы ни были преданы делу защиты свободы, не исключено, что в итоге они присоединятся к республиканцам, потому что главный противник Америки не Кремль, а Китай. Пока Владимир Путин представляется им достаточно сильным, чтобы протянуть руку Пекину, американцы будут ему противостоять. Как только его позиции пошатнутся настолько, что Китай сможет расширить свое влияние, у них будут все основания не способствовать полному поражению России.

И еще есть избиратели. Экономика США сейчас не в лучшей форме. Это не может не вызывать беспокойства и на предприятиях, и в семьях. Именно этим и обязаны республиканцы свои прорывом в опросах перед промежуточными выборами. Что касается президентских выборов 2024 года, то их исход настолько непредсказуем, что ни одна из сторон не сможет игнорировать недовольство значительного, и постоянно растущего, числа налогоплательщиков, которые недоумевают, почему их деньги тратятся на Украину, а не на них самих.

Глядя из Европы, кажется, что война в Украине происходит на ее пороге. Глядя из Америки, кажется, что она где-то далеко и представляет гораздо меньшую угрозу, чем для Центральной и Западной Европы. Даже в Польше и странах Балтии, в европейских странах, тесно связанных с США, эта разница ощущается настолько хорошо, что во многих столицах ЕС (и это вполне логично) считают, что надо обеспечить себе защиту Соединенных Штатов, покупая у них необходимое оружие.

Этот выбор тем более понятен, что американская военная промышленность гораздо более концентрированная, чем промышленность 27 стран ЕС, и поэтому может скорее удовлетворить потребности последних. Политический климат сейчас таков, что обе стороны Атлантики сосредоточены на отношениях между собой, но это характеризует настоящий момент, а не век, основные противостояния которого развернутся вовсе не на атлантических, а на тихоокеанских берегах.

Если выйти за рамки краткосрочной перспективы, это станет очевидно, поэтому на повестке дня стоит не возвращение Америки в Европу, а необходимость вооружить ЕС и сомкнуть его ряды.