Посол Чехии в Монголии произнес речь с маленьким сыном

CentralAsia (MNG) - Национальный праздник Чехии приходится на 28 октября. Во время церемонии празднования национального дня в посольстве Чешской Республики в Монголии посол Ян Витопил выступил с речью на руках со своим маленьким сыном.

Г-жа Илейн Конкевич, постоянный представитель Программы развития ООН в Монголии, которая участвовала в праздновании, написала об этом в Твиттере: «Посол Браво Ян Витопил выступает с речью по случаю национального дня Чехии с сыном на руках и семьей с ним. Какой великий пример для подражания для всех отцов!

Bravo Ambassador @JanVytopil delivering his remarks on 🇨🇿 national day with his son in his arms and his family with him. What a great role model for all fathers! pic.twitter.com/j45gGv9nZr — Elaine Conkievich (@ElaineUNDP) October 27, 2022

28 октября в Чешской Республике отмечается праздник – день государственности, или же день образования Чехословакии.

Чехословакия, как новое независимое государство, на карте Европы появилась 28 октября 1918 года. Одновременно тогда распалось другое государство – Австро-венгерская монархия, в состав которой до 1918 года входили и чехи, и словаки. Таким образом, чешский народ дождался своего собственного государства только после 300 лет австрийского господства.

Путь к самостоятельной Чехословакии был весьма нелегким. Вот что об этом написал первый президент нового государства Томаш Гарриг Масарик:

- Мы достигли своей самостоятельности сопротивлением и революцией против Австро-венгерской монархии. Мы свою самостоятельность завоевали в Сибири, во Франции, Италии. Все-таки, эта революция была странной – ее боевая форма прошла не дома на родине, а за рубежом, на территории других стран. Мы, как народ, должны были участвовать в мировой войне. Без этого участия мы не достигли бы своей самостоятельности – точнее не той, которой мы достигли.

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