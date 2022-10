Посол Чехии в Монголии произнес речь с маленьким сыном

CentralAsia (MNG) - Национальный праздник Чехии приходится на 28 октября. Во время церемонии празднования национального дня в посольстве Чешской Республики в Монголии посол Ян Витопил выступил с речью на руках со своим маленьким сыном.

Г-жа Илейн Конкевич, постоянный представитель Программы развития ООН в Монголии, которая участвовала в праздновании, написала об этом в Твиттере: «Посол Браво Ян Витопил выступает с речью по случаю национального дня Чехии с сыном на руках и семьей с ним. Какой великий пример для подражания для всех отцов!

Bravo Ambassador @JanVytopil delivering his remarks on 🇨🇿 national day with his son in his arms and his family with him. What a great role model for all fathers! pic.twitter.com/j45gGv9nZr