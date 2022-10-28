Украинские войска отбили атаки войск РФ в районах 13 населенных пунктов, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили российские атаки в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Временка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 28 октября.

По данным Генштаба, российские войска обстреливают позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляют фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведут воздушную разведку.

В течение суток войска РФ нанесли 15 авиационных и один ракетный удар, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали населенные пункты Белогорка, Новая Каменка, Новогредневое Херсонской области, Степное Запорожской области и Марьинка и Павловка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях войска РФ осуществляли обстрелы:

на Северском и Слобожанском направлениях – с территории Российской Федерации с использованием артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водолаги, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполовка Донецкой области и Макеевка и Невское на Луганщине;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменское, Опытное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка;

на Авдеевском направлении российские войска осуществляли обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ совершили артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники российских войск за предыдущие дни. Так, в Запорожской области уничтожено 8 единиц вооружения и военной техники различного типа и ранены до 120 военнослужащих.

На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых российских военных.

Командование российских войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих, сообщает ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники войск РФ, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 1 склад с боеприпасами войск РФ.