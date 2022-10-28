Токаев призвал страны СНГ к устранению барьеров и недопущению протекционизма

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ. Он подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства, сообщает пресс-служба главы государства.

Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Токаев призвал принять ряд действенных мер.

«Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика наших стран постепенно восстанавливаются», – отметил он.

Вместе с тем Токаев призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур на пространстве СНГ. Также он считает важным развивать транзитно-транспортный потенциал. В этой связи он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.

«Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению Север – Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию», – подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.

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