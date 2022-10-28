Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ

CentralAsia (KZ) - Казахстан официально передал эстафету председательства в Содружестве Независимых Государств Кыргызстану.

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Астане заявил, что все запланированные мероприятия председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году выполнены в полном объеме.

«В текущем году Казахстан председательствует в Содружестве Независимых Государств. В рамках реализации нашего председательства была проведена практическая работа по углублению взаимодействия на всех направлениях. Как известно, в ходе недавнего Астанинского саммита эстафета председательства в Содружестве передается Кыргызской Республике. В связи с этим хотел бы поздравить кыргызских друзей с этой важной и почетной миссией», - сказал глава казахстанского правительства.

Как отметил премьер, для реализации мер по обеспечению экономической стабильности на пространстве СНГ принят перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы.

«Документ предусматривает углубление сотрудничества по вопросам стимулирования взаимных инвестиций, промышленной кооперации, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, терминальной инфраструктуры, внедрения цифровых технологий», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания глав правительств СНГ.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Бишкеке, 2 июня 2023 года.

В Астане проходит заседание Совета глав правительств СНГ. Во встрече принимают участие премьеры Казахстана Алихан Смаилов, Азербайджана Али Асадов, Беларуси Роман Головченко, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, России Михаил Мишустин, Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель председателя кабинета министров Туркмении Ходжамурат Гельдымурадов и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

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