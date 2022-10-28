Армения согласна работать с Азербайджаном по предложенным Россией принципам

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения готова работать над урегулированием с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения»,— написал Никол Пашинян в Twitter.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит любое решение Армении по вопросу мирного договора с Азербайджаном. По его словам, он предлагал Армении передать Азербайджану пять подконтрольных районов, но армянские власти не согласились.

В сентябре обострилась ситуация между Арменией и Азербайджаном, в столкновениях погибли более 100 человек. В октябре стороны регулярно обвиняли друг друга в обстрелах. Никол Пашинян намерен встретиться с президентом России и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи 31 октября. Президент Азербайджана говорил, что мирный договор может быть подписан до