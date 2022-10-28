США снимут с вооружения последнюю мегатонную ядерную бомбу

CentralAsia (CA) - Власти США решили убрать с вооружения самый мощный атомный боезаряд — гравитационную бомбу B83-1. В Пентагоне объяснили это высокими расходами на обслуживание мегатонной бомбы, а также ограничениями ее потенциала. Об этом говорится в стратегии национальной обороны США.

«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание»,— сообщается в стратегии.

В документе говорится, что Пентагон разработает новое средство для поражения укрепленных и сильно загубленных целей. «Кроме того, мы аннулируем программу производства ядерной крылатой ракеты морского базирования»,— отмечается в документе.

США сообщали о планах снять с вооружения термоядерную мегатонную бомбу B83-1, которая находилась на вооружении с 1983 года, еще шесть лет назад. Ее максимальная мощность составляет 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Эта бомба в сто раз мощнее той, что была сброшена на Хиросиму. B83 может уничтожать подземные бункеры: она «заглубляется» в грунт на 30 метров и только после этого взрывается.