США возобновили работу своих программ по восстановлению и развитию Афганистана

CentralAsia (CA) - США возобновили работу своих программ по восстановлению и развитию Афганистана. Об этом говорится в новом отчете Специального инспектора по Афганистану (SIGAR).

«Госдепартамент и USAID возобновили функционирование программ восстановления, которые действовали до августа 2021 года, и предоставили новое финансирование другим программам, направленным на борьбу с бедностью, голодом, недоеданием, экономическим стрессом, а также для поддержки здравоохранения, сельского хозяйства и образования», — говорится в отчете SIGAR.

Там также указывается, что в Афганистане сектор здравоохранения сталкивается с нехваткой финансирования и квалифицированных кадров.

«Сразу после прихода к власти талибов сектор здравоохранения столкнулся с нехваткой средств, так как международная поддержка и государственное финансирование сектора здравоохранения Афганистана были немедленно прекращены. Всемирный банк прекратил финансирование своей программы Sehatmandi, поставив систему здравоохранения на грань краха», — отмечается в отчете.

После захвата власти в Афганистане радикальным движением «Талибан» в августе прошлого года большинство международных организаций отказалось сотрудничать с новыми властями. Правительство талибов не признано ни одним государством в мире. Однако ряд стран сотрудничают с ним по гуманитарным вопросам.