О чем договорились премьеры СНГ в Астане?

CentralAsia (KZ) - На заседании в столице Казахстана главы правительств стран СНГ подписали ряд соглашений.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко на расширенном заседании сообщил, что рамки СНГ представляют возможность более тесно объединить усилия для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва и формирования здорового образа жизни у граждан стран содружества.

«Одним из направлений является проведение Игр стран СНГ. Первые Игры успешно прошли в 2021 году в Казани. В ходе заседания совета по физкультуре и спорту СНГ было принято согласованное решение о проведении вторых Игр в 2023 году в Белоруссии», - сообщил он.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов заверил, что Казахстан намерен принять активное участие в Играх. Он отметил, что проведение Игр запланировано с 4 по 14 августа 2023 года.

В игры войдут соревнования по 21 виду спорта, в том числе баскетбол 3х3, гандбол, пляжный футбол, пляжный волейбол, мини-футбол, хоккей на траве и другие.

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала про соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.

«Соглашение укрепляет правовую основу развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам в нашем регионе. Оно создает новые возможности для взаимодействия, оказания помощи в предотвращении трансграничного распространения инфекции без объявления локдаунов, ограничений в передвижении людей и торговли», - сообщила она.

Все остальные соглашения были подписаны участниками заседания без обсуждения:

о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;

о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ;

о концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ и Плане мероприятий по ее реализации;

о концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств – участников СНГ и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации;

о межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНГ на 2023–2026 годы;

о межгосударственной целевой программе "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств";

о положении о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2023–2024 годы;

о плане совместных действий государств – участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;

о положении об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года; о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.

28 октября в Астане под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств.

Президент Касым-Жомарт Токаев также провел встречу с руководителями делегаций и призвал устранить барьеры на пространстве Содружества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения